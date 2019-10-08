كشفت شركة "فولكس فاجن"، المصنّع الألماني للسيارات، النقاب عن الموديل الرياضي الجديد " R T-Roc" والتي تنتمي للسيارات المدمجة من فئة SUV.

وخلال السطور التالية يستعرض "الوطن"، أهم واصفات ومزايا تلك السيارة الرياضية الجديدة من فولكس فاجن:

- تتميز السيارة بمحرك تربو رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر، وبقوة 300 حصان، وبعزم دوران يبلغ 400 نيوتن.متر.

- يعتمد محرك السيارة الجديدة على نظام الدفع الرباعي.

- تتحرك السيارة من حالة الثبات إلى الـ100كم/س، خلال 4.5 ثانية.

- تبلغ السرعة القصوى للسيارة حوالي 250 كلم/س.

-يبلغ معدل استهلاك السيارة من الوقود حوالي 7.5 لتر لكل 100 كلم.

- تعتمد السيارة على جنوط رياضية 18 بوصة، ومكابح رياضية قوية.

- يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات.

- يبلغ طول السيارة 4234 مم، وعرضها 1819مم، وارتفاعها 1573مم.

- يبلغ حجم الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 445 لترا.