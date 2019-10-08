كشفت شركة "فولكس فاجن"، المصنّع الألماني للسيارات، النقاب عن الموديل الرياضي الجديد " R T-Roc" والتي تنتمي للسيارات المدمجة من فئة SUV.
وخلال السطور التالية يستعرض "الوطن"، أهم واصفات ومزايا تلك السيارة الرياضية الجديدة من فولكس فاجن:
- تتميز السيارة بمحرك تربو رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر، وبقوة 300 حصان، وبعزم دوران يبلغ 400 نيوتن.متر.
- يعتمد محرك السيارة الجديدة على نظام الدفع الرباعي.
- تتحرك السيارة من حالة الثبات إلى الـ100كم/س، خلال 4.5 ثانية.
- تبلغ السرعة القصوى للسيارة حوالي 250 كلم/س.
-يبلغ معدل استهلاك السيارة من الوقود حوالي 7.5 لتر لكل 100 كلم.
- تعتمد السيارة على جنوط رياضية 18 بوصة، ومكابح رياضية قوية.
- يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات.
- يبلغ طول السيارة 4234 مم، وعرضها 1819مم، وارتفاعها 1573مم.
- يبلغ حجم الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 445 لترا.