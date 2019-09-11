كشفت فولكس فاغن الألمانية عن سيارة "ID. Buggy" الاختبارية الجديدة خلال معرض فرانكفورت المقام بألمانيا.

وتعتبر سيارة ID. Buggy كهربائية بالكامل، وتم تصميمها بسقف مكشوف، وهيكلها من البلاستيك بالكامل، إضافة إلى مصابيح الإضاءة ثلاثية الأبعاد. وتم تصميم السيارة لتناسب الطرق الوعرة، مع جنوط عجلات بقياس 18 إنشا.

وتعتمد ID باجي على محرق من محرك كهربائي بقوة 201 حصان ويمكنها التسارع من صفر إلى 100 كيلو متر في الساعة خلال 7.2 ثوانٍ والوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 160 كيلو متر في الساعة، ويمكنها السير مسافة 250 كيلو متر في الشحنة الواحدة، ونظام دفع العجلات فيها رباعي.