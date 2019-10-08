قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه تناول بالتفصيل مع الجانبين القبرصي واليوناني، التطورات في منطقة شرق المتوسط، وما تشهده من توتر وتصعيد في المواقف، والتي قد ينتج عنها استقطاب دولي وإقيليمي، بسبب الممارسات أحادية الجانب.

وأضاف السيسي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، المنعقد بقصر الاتحادية، والذي يجمعه بنظيره القبرصي ورئيس وزراء اليونان، أن الممارسات أحادية الجانب من شأنها زعزعة الاستقرار في المنطقة ككل والإضرار بمصالح دول الإقليم.

وتابع: "أكدنا أن تحقيق الأمن والاستقرار يمثل أولوية استراتيجية بالنسبة لنا جميعا، تستدعي التكاتف من أجل الحفاظ عليها وتأمينها، وبدونها لا يمكن أن نجني ثمار التعاون الثلاثي، كما جددنا دعمنا في هذا السياق للجهود التي تقوم بها الحكومة القبرصية من أجل التوصل لحل شامل وعادل للقضية القبرصية، استنادا لقرارت مجلس الأمن ذات الصلة".

وأردف: "جرى تناول الدور الذي يمكن أن تلعبه آلية التعاون الثلاثي، في تحقيق قدر أكبر من التقارب بين الدول العربية والدول الأفريقية من جانب ودول الاتحاد الأوروبي من جانب آخر، وبخاصة بعد النجاح التي حققته القمة العربية الأولى بشرم الشيخ فبراير 2019، ومع قرب موعد انعقاد الدورة الرابعة من قمة الاتحاد الأوروبي العربي في أثينا 29 و30 أكتوبر 2019، وفي ضوء بدء تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية والأهمية التي توليها مصر للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تجعل منها بوابة عبور لكثير من المنتجات العالمية للنفاذ للسوق الأفريقية بقدرات تنافسية عالية إذا ما حصلت على شهادة المنشأ".

واختتم الرئيس السيسي حديثه، قائلا: "لا يسعني في نهاية كلمتي إلا أن أتقدم لكما على الدور المحوري والبصيرة النافذة، والاقتناع الصادق بأهمية الارتقاء بالتعاون الثلاثي، والانطلاق بها لآفاق أوسع، والحرص المتبادل على تعزيز دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة".