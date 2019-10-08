السيسي يهنئ رئيس وزراء اليونان بمنصبه: نقدر دعم بلادكم لمصر

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل اليوم في قصر الاتحادية كرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان، على هامش فعاليات القمة السابعة لآلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان.

وأضاف راضي أنّ الرئيس وجّه التهنئة لرئيس وزراء اليونان بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد رئيسا لوزراء اليونان، مشيدا بمستوى تطور ونمو علاقات التعاون الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، كما أعربا عن التطلع لاستمرار الزخم على المستويات كافة، بما في ذلك تعزيز التعاون والتنسيق في جهود مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية في المنطقة.

كما أعرب الرئيس السيسي عن تقدير مصر للدعم اليوناني المستمر لها في المحافل الأوروبية والدولية، مؤكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور إزاء القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أعرب رئيس وزراء اليونان عن سعادته بزيارة مصر ولقاء الرئيس السيسي، مؤكدا اعتزازه بخصوصية الروابط التاريخية بين مصر واليونان، ومرحبا بالتقدم الملحوظ في مستوى التعاون الثنائي خلال السنوات الماضية، كما أعرب عن حرص بلاده على مواصلة تعميق العلاقات بين البلدين ودفعها إلى آفاق أوسع.

وأشاد رئيس الوزراء اليوناني بآلية التعاون الثلاثي، مؤكدا حرصه على مواصلة دعم وتعميق العلاقات المتميزة بين الدول الثلاث وتفعيل أطر التعاون القائمة بينهم، وتعزيز التشاور السياسي بين الدول الثلاث عن كيفية التصدي للتحديات التي تواجه منطقتي الشرق الأوسط والبحر المتوسط.

وأضاف المتحدث الرسمي أنّ اللقاء تطرق إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على الأصعدة كافة، لا سيما تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية، وتكثيف أعمال واجتماعات مجلس الأعمال المشترك، وزيادة قيمة التبادل التجاري الذي بلغ نحو 1.8 مليار يورو عام 2018 ليعكس مستوى العلاقات السياسية المتميزة وقرب الموانئ بين البلدين، فضلا عن استكشاف فرص زيادة استثمارات الشركات اليونانية في مصر للاستفادة من الفرص الواعدة عقب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتسهيل مناخ أداء الأعمال.

وتناول اللقاء كذلك عددا من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها جهود مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، ومستجدات الأزمات القائمة في المنطقة، إضافة إلى مساعي إحياء عملية السلام بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.