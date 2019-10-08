قررت محكمة جنايات القاهرة، حجز إعادة محاكمة المتهم مصطفى محمود، الصادر ضده حكما غيابيًا بالسجن المشدد 15 سنة، في اتهامه بقضية اغتيال النائب العام الأسبق هشام بركات، إلى جلسة 3 ديسمبر المقبل للحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين وفتحي الرويني، وخالد حماد، وسكرتارية معتز مدحت، ووليد رشاد.

كانت النيابة وجهت للمتهم وآخرين تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التي تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عملية اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام.