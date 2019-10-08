قال كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان، إن مصر تستضيف على مدى التاريخ جالية يونانية قوية، حيث إن أعضاءها كانوا دائما الجسم الحي للصداقة والتفاهم بين البلدين.

وأضاف "ميتسوتاكيس"، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد بقصر الاتحادية، خلال القمة الثلاثية بين اليونان ومصر وقبرص، إن مصر الآن تعد شريكا قوي لليونان في مجال الطاقة، حيث نعتقد أن هذا المنتدى سيلعب دورًا حاسمًا بين دول منطقة شرق البحر المتوسط، إضافة إلى مجال الطاقة، فإن مؤتمر القمة السابع حقق نتائج ملموسة في مجالات أخرى.

وتابع "ميتسوتاكيس": "هناك اتفاقية تعاون بالنسبة لتهريب قطع التراث، وهو ما يهم الدول الثلاث بشكل خاص، حيث أتيحت لي الفرصة لإبلاغ الرئيسين حول المبادرة التي بدأتها اليونان بتنظيم مؤتمر دولي لتنظيم آثار التغير المناخي على التراث الثقافي، حيث دعا رئيس وزراء اليونان نظيريه لحضور قمة المؤتمر في أثينا لعام 2020.

وقال رئيس وزراء اليونان: لقد قمنا بتوقيع برنامج ثلاثي لتشجيع الاستثمارات، حيث أخذنا الخطوات الجادة في الزراعة والصناعة وحماية البيئة، كما تخرج بلدنا في خطوات ثابتة من الأزمة الاقتصادية لتتوجه للتعاون الإقليمي للانفتاح على الخارج بالتعاون مع مصر وقبرص.

واستكمل رئيس وزراء اليونان: نحن بلاد تتميز بمكافحة تلوث البحار ومناقشة برامج البواخر السياحية، فقد أكدنا على ضرورة إنشاء أمانة دائمة ومقرها قبرص لدعم جميع هذه المبادرات السياسية، التي تؤخذ على مستوى القمة.

كما عبر كيرياكوس ميتسوتاكيس، عن دعمه لنظيريه لإيجاد حل دائم بالنسبة للقضية القبرصية، وقال: "نحن كدول ثلاثة ندعم إعادة المفاوضات من أجل توحيد جزيرة قبرص، وقد أدنا بشكل قاطع التصرفات غير الشرعية لتركيا في منطقة المياه الإقليمية لقبرص وهو اعتداء على القانون الدولي، وأيضًا تصرفاتها الاستفزازية في بحر إيجا.