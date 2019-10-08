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شروط التسجيل في رحلة "الشباب" للأقصر وأسوان.. ممنوع اصطحاب الأطفال

شروط التسجيل في رحلة "الشباب" للأقصر وأسوان.. ممنوع اصطحاب الأطفال

مدبولي لنواب الشعب: "اللي عنده جهة ما بتطبقش "الأدنى للأجور" يبلغنا

مدبولي لنواب الشعب: "اللي عنده جهة ما بتطبقش "الأدنى للأجور" يبلغنا

رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن: "بعض الوزراء منعرفش شكلهم"

رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن: "بعض الوزراء منعرفش شكلهم"

توفير 21 فدان لإنشاء محطة معالجة صرف صحي تخدم 25 قرية في مطوبس  

توفير 21 فدان لإنشاء محطة معالجة صرف صحي تخدم 25 قرية في مطوبس  

عبدالعال: بيان مهم عن سد النهضة غدا بحضور مدبولي ووزيري الخارجية والري

عبدالعال: بيان مهم عن سد النهضة غدا بحضور مدبولي ووزيري الخارجية والري

قبل انطلاقها.. كل ما تريد معرفته عن البوابة الإلكترونية لتوظيف المدرسين

قبل انطلاقها.. كل ما تريد معرفته عن البوابة الإلكترونية لتوظيف المدرسين

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بعد نفوق "نعيمة".. مفاوضات مع 3 دول لشراء ذكر زراف وفيلة بـ3 ملايين جنيه

بعد نفوق "نعيمة".. مفاوضات مع 3 دول لشراء ذكر زراف وفيلة بـ3 ملايين جنيه

"ذاكري كويس" و"أنا آسفة يا أمي".. رسالة فتاة لأمها وأختها قبل انتحارها بالدقي

"ذاكري كويس" و"أنا آسفة يا أمي".. رسالة فتاة لأمها وأختها قبل انتحارها بالدقي

أخبار البنوك.. تفاصيل القرض الشخصي من البنك المصري الخليجي

أخبار البنوك.. تفاصيل القرض الشخصي من البنك المصري الخليجي

لا لتدمير أطفالنا.. "زياد" بين تهديد الذبح ولسع الشمع: خلي أمك تمضي على بياض

لا لتدمير أطفالنا.. "زياد" بين تهديد الذبح ولسع الشمع: خلي أمك تمضي على بياض

"بيزنس أون لاين".. تهرب ضريبي ينتظر المواجهة

"بيزنس أون لاين".. تهرب ضريبي ينتظر المواجهة

القصة الكاملة لجائزة نوبل للأدب.. من الفضحية للتعويض بجائزتين

القصة الكاملة لجائزة نوبل للأدب.. من الفضحية للتعويض بجائزتين

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