حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، من أنّ اتفاقاً بشأن بريكست يبدو "مستبعداً جداً"، نظراً إلى عدم وجود مقترحات جديدة من لندن بشأن أيرلندا، وفق مصدر في الحكومة البريطانية.

وتحادث جونسون وميركل هاتفياً، بينما تتواصل مفاوضات صعبة في بروكسل لتجنب "لا اتفاق" في 31 أكتوبر، استناداً إلى مشروع قدّمه بوريس جونسون الأربعاء الماضي.

وقال المصدر إنّه بموجب فحوى الاتصال، فإنّ التوصل إلى اتفاق بالنسبة إلى داونينج ستريت "مستحيل عملياً". ورفضت الحكومة الألمانية التعليق على فحوى الاتصال في ردها على أسئلة لفرانس برس.

وأشار مصدر أوروبي في بروكسل إلى أنّ "لا شيء تقدّم" خلال المفاوضات الإثنين، مضيفاً أنّ "التعديلات" التي طرحتها لندن حالياً "لا تغيّر الشيء الكثير".

ولفت مصدر آخر إلى أنّه وفقاً للصيغة الحالية، فإنّ مشروع لندن "ليس كافياً لإقناع" بروكسل، وبهذا "النسق فإننا لا نعرف كيف سيكون بإمكاننا الاستعداد للمجلس" الأوروبي في 17 و18 أكتوبر.

ويريد بوريس جونسون الذي تولى منصبه في نهاية يوليو، إخراج بلاده من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر بأي ثمن بعد حصول تأجيلين زمنيين في عهد سلفه تيريزا ماي.

ويواصل جونسون مسعاه برغم وجود قانون بريطاني يجبره على طلب مهلة جديدة في حال عدم التوصل إلى اتفاق في 19 أكتوبر مباشرة بعد القمة الأوروبية.

وتشير التكهنات في المملكة المتحدة إلى أنّ جونسون يريد الالتفاف على القانون، من خلال إيجاد ثغرة فيه أو عبر الطلب إلى دولة في الاتحاد الأوروبي استخدام حق النقض ضدّ طلب التأجيل.