أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رفع مستوى معيشة 270 قرية على مدار عامين، مؤكدا أنّ الحكومة تعمل لرفع مستوى 170 قرية هذا العام.

وأضاف مدبولي خلال إلقاء بيان الحكومة أمام مجلس النواب، في الجلسة العامة المنعقدة اليوم في البرلمان برئاسة الدكتور علي عبدالعال، أنّ مبادرة حياة كريمة تهدف لرفع مستوى معيشة أكثر من 1000 قرية على مستوى الجمهورية.

وقال رئيس الوزراء إنّ المشروعات القومية التي تنفذها الدولة وفرت أكثر من 5 ملايين فرصة عمل، مستعرضا أهمية خلق فرص العمل مع الزيادة السكانية التي تستوجب زيادة فرص العمل سنويا لاستيعابها.