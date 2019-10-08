شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم، عددا من الخطوات والإجراءات البرلمانية، تمهيدا لعرض ومناقشة التقرير السنوي للحكومة، والذي ألقاه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أمام البرلمان اليوم.

وجاءت الإجراءات كالتالي:

- إعلان الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إحالة بيان الحكومة الذي ألقاه رئيس مجلس الوزراء اليوم أمام البرلمان، إلى لجنة خاصة برئاسة أحد الوكيلين وعضوية رؤساء اللجان النوعية لدراسة البيان.

- إعلان رئيس مجلس النواب عن فتح باب النقاش حول بيان الحكومة، وتنظيمه بواقع أحد رؤساء الهيئات البرلمانية، ويليه اثنان من أعضاء البرلمان، بمراعاة تمثيل الأغلبية والمعارضة.

- أعلن عبدالعال، في بداية الجلسة البرلمانية اليوم، حق كل نائب في التعبير عن وجهة نظره بحرية كاملة مع المحافظة على كرامة المؤسسات الدستورية وهيبتها وكرامة المجلس.

- يوجه كل نائب حديثه، طبقا للائحة، لمنصة المجلس وليس لأحد أعضاء الحكومة، مع عدم التجاوز، أو التدخل أو مقاطعة المتكلم إلا من خلال رئيس المجلس وفقا للائحة داخلية لمجلس النواب.

وعرض الدكتورمصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم، التقرير السنوي للحكومة عن أداء الحكومة خلال الفترة من يونيو 2018 وحتى يونيو 2019، وذلك تحت عنوان "مصر تنطلق".

وحمل التقرير، الذي تمّ عرضه على مدار 60 دقيقة، كل المؤشرات الاقتصادية قبل البدء في برنامج الإصلاح والخطوات التي تحققت في ضوء الإصلاح الاقتصادي.

كما حمل التقرير مؤشرات النمو الاقتصادى والتي وصلت إلى أعلى معدلاتها بنمو 5.6% عام 2018-2019 وهو المعدل الذي لم تشهده مصر منذ عام 2010.

كما شمل التقرير عرض إنفوجراف توضيحي لمعدلات انخفاض البطالة، وإسهامات المشروعات القومية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في خفض معدلات البطالة.