أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم، عن استلام مديرية الصحة سيارة نقل أمصال وطعوم.

وقال المحافظ، في تصريح صحفي، إن السيارة ستقوم بنقل الحصة الشهرية من الأمصال والطعوم من وزارة الصحة بالقاهرة لمديرية الصحة بالمحافظة والتي تقوم بدورها بتوزيعها على مخازن مديرية الصحة والإدارات الصحية بالمراكز.

وأكد محافظ الدقهلية، على أن سيارة نقل الأمصال تأتي في إطار اهتمام الدولة بتوفير كافة سبل الرعاية الصحية للمواطنين وتوفير خدمة متميزة وتلبية احتياجات المنظومة الصحية.

ومن جانبه، أكد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، على أن سيارة نقل الأمصال والطعوم وقيمتها حوالي مليون جنيه تأتي في إطار تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة للحفاظ على سلامة مستلزمات العلاج.