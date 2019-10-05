قال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن مديرية الصحة بالدقهلية أنهت استعداداتها لاحتفالات 6 أكتوبر، بوضع خطة تأمين طبي شاملة وإلغاء كافة الإجازات والراحات للفريق الطبي على مستوى مديرية الصحة.

وأضاف مكي، في تصريح، أن جميع الأدوية والمستلزمات الطبية متوفرة بأقسام الطوارئ والاستقبال بجميع المستشفيات، وكذلك توافر قرب الدم ومشتقاته بجميع بنوك الدم.

وأشار إلى أنه تم إعداد وتجهيز فرق الانتشار السريع للتعامل مع حالات الطوارئ والمساعدة في حال الحاجة إليها، وتأمين جميع المستشفيات بمصادر المياه ومولدات الكهرباء، و بإعداد غرفة الأزمات بالمديرية برئاسته، لمدة 3 أيام على مدار 24 ساعة من يوم الجمعة الموافق 4/10/2019 وحتى يوم الأحد الموافق 6/10/2019 للإشراف على خطة التأمين وقت الاحتفالات، بالإضافة إلى التنسيق مع هيئة إسعاف الدقهلية لنشر سيارات الإسعاف بالأماكن العامة وأماكن التجمعات، والتنسيق مع المستشفيات الجامعية لسهولة إجراء الخدمات الطبية فترة الاحتفالات.

وهنأ مكي جموع الشعب المصري، بذكرى انتصارات 6 أكتوبر المجيدة.