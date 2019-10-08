استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور طايع عبداللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية والمشرف العام على معهد إعداد القادة بحلوان، عن احتفالات جامعات "الإسكندرية، المنصورة، الزقازيق، المنيا، عين شمس، وأسيوط" بالذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر المجيدة بعنوان "العبور الجديد"، في الفترة من 1 حتى 15 أكتوبر الحالي.

وأشار التقرير إلى أنّ الاحتفالات تضمنت عروض قصص بطولية، وعروض فنية، وندوات توعوية، ولقاءات مع أبطال القوات المسلحة، ومعارض ثقافية، ومعارض فنون تشكيلية.

وأوضح التقرير تنظيم جامعة الإسكندرية العديد من الندوات بينها ندوة بعنوان "دور البحرية المصرية في أمن الوطن وسلامته" عن البطولات المشرفة لأبطال نصر أكتوبر، والنتائج العظيمة التي حققتها حرب أكتوبر من استعادة العزة، والكرامة، إذ استضافت الندوة أبطال حرب أكتوبر وأبطال موقعة إيلات، وتحدثوا عن دور البحرية قيادة وأفرادًا، وكافة أفرع القوات البحرية في حرب أكتوبر، كما تحدث أبطال موقعة إيلات عن الشعب والجيش ورفع الحالة المعنوية لهما بعد نكسة 67، وما لهذه العمليات من أثر كبير في حرب أكتوبر 1973.

وأضاف التقرير أنّ جامعة المنصورة نظمت ندوة تثقيفية احتفالاً بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة بمشاركة أحد قادة الفرقة 16 مشاه بحرب أكتوبر، الذي أكد أنّ أفراد القوات المسلحة استعدوا جيدًا لحرب أكتوبر قبل أن يعرفوا موعدها، وأنّ قيادة القوات المسلحة المصرية استخدمت خلال الحرب خطة خداع توهم بأن مصر لن تدخل حربت خلال الفترة التي وقعت فيها الحرب، مستعرضا مراحل المعركة حتى تدمير خط بارليف وعبور الضفة الشرقية للقناة.

وتحدّث التقرير عن دعم الدول العربية لمصر خلال الحرب، مشيدا باهتمام جامعة المنصورة وكلية الحقوق بإقامة الندوة من أجل ربط الشباب المصري بوطنه وتعريفه بالتحديات التي تواجهه، كما نظمت الجامعة معرضا فنيا ضمّ أعمال فنية طلابية تجسد انتصارات حرب التحرير في الذكرى السادسة والأربعين لانتصارات أكتوبر.

وأشار التقرير إلى تنظيم جامعة المنيا مهرجانًا للأنشطة الطلابية تحت شعار "العبور الجديد"، ضمّ العديد من الفعاليات التي تهدف إلى تخليد ذكرى النصر، وتعظيم دور المشاركة الشعبية لقواتنا المسلحة في عملية البناء والتنمية، وإعلاء قيم الولاء والانتماء للوطن لدى طلاب وطالبات الجامعة، وخلق جيل وطني مخلص محب لوطنه، وتكريم أسر شهداء الوطن الأبرار اعترافًا بدورهم وإخلاصهم لوطنهم.

وعرضت جامعة المنيا فيلما وثائقيا عن حرب أكتوبر تحت عنوان "العبور الجديد"، ووضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري، كما سيُقام في ذات المجال مهرجان يشتمل على طابور عرض لكليات عشائر الجوالة والجوالات، وبانوراما عسكرية، وندوات تثقيفية عن الأمن الفكري "حروب الجيل الرابع"، ودور الإعلام في مواجهة الشائعات التي تعمل على زعزعة الوطن، والإنجازات القومية والعبور الجديد، والدروس المُستفادة من حرب أكتوبر وتعظيم قيم الولاء والانتماء، ودور الشباب في استكمال مسيرة التنمية، وبناء الشخصية الوطنية ونماذج من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، وندوة عن إبراز دور المرأة في حرب أكتوبر، وتنظيم زيارة لمطار المنيا العسكري، وزيارة للمشروعات القومية.

ومن المقرر تنظيم مسابقات في إلقاء شعر عن بطولات حرب أكتوبر، وقصة قصيرة بعنوان "حكاية شهيد"، إلى جانب تنظيم مسابقة معلومات عامة مطبوعة "العبور الجديد"، ومعرض علمي مُتكامل لإظهار دور العلم في انتصارات أكتوبر بالتعاون مع مركز الابتكارات وريادة الأعمال بالجامعة، ومسابقة العروض التقديمية عن حروب الجيل الرابع، وسباق طريق "مارثون" تحت شعار "سيناء في القلب، وبطولة خماسي قدم "كأس الشهيد"، إضافة إلى مشاركة كلية التربية الرياضية لإدارة النشاط الرياضي والجوالة في تنظيم طابور عرض رياضي، وعروض رياضية أخرى وفنون شعبية.

وأشار التقرير إلى تنظيم جامعة الزقازيق ندوة بعنوان "نصر أكتوبر يوم العزة والكرامة" احتفالا بالذكرى 46 لانتصارات حرب أكتوبر، موضحا أنّ الجامعة ستنظم العديد من الفعاليات خلال الفترة المقبلة.

ولفت التقرير إلى مشاركة طلاب جامعة عين شمس غدا الأربعاء في احتفالات نصر أكتوبر ببانوراما أكتوبر، من خلال معرض لوحات فنية يجسد لقطات من المعركة، كما يشارك كورال الجامعة بحفل غنائي وعدد من قصائد الشعر في حب مصر، كما يقدم أوبريت الجزيرة الخضراء وهو عرض غنائي استعراضي تمثيلي لإحدى بطولات الجيش المصري خلال فترة حرب الاستنزاف.

واختتم التقرير بتنظيم جامعة أسيوط ملتقى خلال الفترة من 13 لـ15 أكتوبر الحالي، يتضمن عروضا رياضية ولقاءات ثقافية واستضافة بعض من قادة أكتوبر، وندوات شعرية تحت عنوان "مصر تستطيع بطلابها".