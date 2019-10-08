محمد هنيدي ناعيًا طلعت زكريا: "مع السلامة يا صاحبي"

نعى النجم محمد هنيدي الفنان طلعت زكريا الذي رحل عن دنيانا منذ لحظات.

وكتب "هنيدي" عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة تويتر: "مع السلامة يا صاحبي.. البقاء لله".

وتوفي، منذ قليل، الفنان طلعت زكريا في أحد المستشفيات إثر تعرضه لوعكة صحية، بحسب ما أعلنه الفنان عزوز عادل عضو نقابة المهن التمثيلية.

وقال عادل، عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك: "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية الفنان الكبير طلعت زكريا.. كان رمزًا من رموز الفن المصري وسيظل.. رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان".