استقبل الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على رأس وفد من قيادات وزارة الداخلية، لتقديم التهنئة للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور عدد من قادة القوات المسلحة وقيادات وزارة الداخلية.

وأكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، خلال الزيارة، أن عطاء أبناء القوات المسلحة كان وسيظل متصلًا بمسيرة العمل الوطنى، وقد سجل التاريخ بأحرف من نور دورهم الوطنى فى كل معارك التحرير ومواقف النضال وميادين البذل والعطاء، وأن نصر أكتوبر العظيم سيظل دائماً رمزاً للفخر والإعتزاز برجال القوات المسلحة الذين أعلوا قيم التضحية والفداء وضربوا أروع الأمثلة فى البطولة والشجاعة، مؤكداً أن ملحمة العبور العظيم تذخر ببطولات أبهرت العالم وحازت على تقديره واحترامه.

ووجه التهنئة لرجال القوات المسلحة قادة وضباط وضباط صف وجنود بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، متمنياً لهم مزيداً من الرفعة والتقدم، وأن يحفظ الله مصر وقواتها المسلحة الباسلة لتبقى دائماً درعاً قوية وحصناً منيعاً ضد كل من يحاول المساس بأمن الوطن واستقراره.

من جانبه، أكد الفريق أول محمد زكى على استمرار التعاون الكامل بين وزارتى الدفاع والداخلية من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وتأمين الجبهة الداخلية، واقتلاع جذور الإرهاب من سيناء، والتصدى بكل قوة لكافة التهديدات التى تستهدف الأمن القومى المصرى على كافة الاتجاهات، مشيراً إلى أن القوات المسلحة والشرطة هم جناحى الأمن والاستقرار للأمة المصرية، وسيظلان معاً درعاً واقية فى مواجهة الفتن والتحديات ومحاربة قوى التطرف والإرهاب التي تهدد مسيرة الوطن وإنجازاته مهما كلفهم ذلك من تضحيات.

وفى نهاية اللقاء، أهدى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الفريق أول محمد زكي والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، درع هيئة الشرطة، كما قدم القائد العام درع القوات المسلحة لوزير الداخلية.