بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

نصت البرقية على "يسعدني وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بانتصار أكتوبر المجيد أن نبعث لسيادتكم بأصدق التهاني، مقرونة بأطيب الأمنيات بموفور الصحة ودوام التوفيق.

لقد استقر تاريخ السادس من أكتوبر فى ضمير الأمة ووجدانها.. وصار رمزاً متجدداً لبطولات قواتنا المسلحة الباسلة التبي خاضت وما زالت أشرس المعارك لتحرير الوطن ودفع مسيرته نحو التقدم والنماء.. وسيظل هذا العبور العظيم مبعثاً للفخر والاعتزاز.. ببطولات رجال أعلوا قيم التضحية والعطاء.. فكل عام ومصر كنانة الله فى أرضه بخير ونماء.. وتتجدد مع كل ذكريات أيام المجد الخالدات طاقات العمل والفداء.. لتجتاز مصر بقيادتكم الحكيمة.. كل التحديات.. لتحقيق المزيد من التنمية والازدهار".

وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث الوزير ببرقية تهنئة للسيد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بتلك المناسبة.

ونصت البرقية على "يَسرني وهيـــئة الشــــرطة بمناســــبة الاحتفال بذكرى الســـادس من أكتـوبـــر أن نَبعث لســـيادتكـــم والمجلــس الأعلـى للقــوات المسلحـة والقادة والضـباط وضباط الصــف والصـناع العســكريين والجنــود بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.

لقد كان عطاء قواتنا المسلحة الباسلة.. وسيظل متصلاً بمسيرة العمل الوطنى وقد سجل التاريخ بأحرف من نور دورها الوطنى فى كل معارك التحرير ومواقف النضال وميادين البذل والعطاء.. وتذخر ملحمة العبور العظيم فى السادس من أكتوبر ببطولات أبهرت العالم وحازت على تقديره واحترامه.

حفظ الله قواتنا المسلحة عريناً للأبطال ومهداً للتضحيات.. ونبراساً للوطنية والعطاء .. إنه تعالـى نعـم المولـى ونعـم النصــير.

وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث الوزير برقية تهنئة للفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

ونصت البرقية على "يطيب لي وهيئـــة الشـــرطة فى مناسبة الاحتفال بذكرى انتصار السادس من أكتوبر المجيد أن نتقدم لســـيادتكم والقـــــادة والضــباط وضبـــاط الصــف والصــناع العســـكريين وجنـــود قواتنا المسلحة بأطيب التهاني، مقرونة بأطيب الأمنيات بدوام التوفيق والسداد.

حفظ الله مصر الكنانة وهيأ لها ولقواتنا المسلحة الباسلة مزيداً من الرفعة والتقدم.

وكل عام وسيادتكم بخير".