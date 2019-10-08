محافظ المنيا يزور المصابين في انقلاب سيارة على طريق الواحات

تابع اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اليوم حالة المصابين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعمال، بطريق البويطي-الواحات بمركز بني مزار، مما أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 33 آخرين.

اطمأن المحافظ على حالة المصابين والخدمات والرعاية الطبية المقدمة لهم بمستشفى التكامل بالشيخ فضل، كما وجه مسؤولي الصحة بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية المتكاملة للمصابين، وكلف مديرية التضامن الاجتماعي بصرف المساعدات الاجتماعية المقررة.

أسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 33 أخرين تم نقلهم لمستشفيي التكامل بالشيخ فضل وحالتهم العامة مستقرة، وتم خروج 3 من المستشفى بعد تحسن حالتهم وتماثلهم للشفاء، فيما يستكمل باقي المصابين علاجهم.