نعى المخرج رامي عادل إمام، الفنان الراحل طلعت زكريا، والذي رحل عن عالمنا عصر اليوم، بعد أزمة صحية دخل على أثرها أحد المستشفيات.

ونشر "رامي" عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لـ طلعت زكريا، مُعلقًا عليها، بقوله: "البقاء لله.. ربنا يرحمك يا طلعت ويغفر لك ويدخلك فسيح جناته ويصبر أهلك".

وغيّب الموت الفنان طلعت زكريا اليوم عن عمر ناهز 59 عاما بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة.

وولد الفنان الراحل في 29 مارس 1960 بالإسكندرية، وفى سبتمبر 2007 أصيب بالتهاب في أحد شرايين المخ مما أدى إلى دخوله في غيبوبة، لكنه تعافى منها لاحقا، قبل أن يتم نقله صباح اليوم إلى المستشفى لوضعه تحت الرعاية الطبية الخاصة، لتصعد روحه إلى بارئها عصرا.

وقال منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية، إن النقابة بدأت إنهاء إجراءات أوراق الدفن، ويشيّع جثمانه من مسجد العمري بمنطقة العطارين بالإسكندرية غدا، حيث سيدفن في مسقط رأسه بها.

وللفنان الراحل العديد من الأعمال السينمائية الناجحة، منها "طباخ الرئيس، أبو علي، سيد العاطفي، حرامية في كي جي تو، حريم كريم، مسرحية ليلة زفاف المرحوم، بابا جاب موز" وغيرها.