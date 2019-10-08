"اتعلمت أقول يارب".. طلعت زكريا ورحلة مرضه مع فيروس نادر

عاش بهدوء ورحل بصمت، ظل يحارب المرض طيلة السنوات الأخيرة من حياته، لتنتهي مسيرة الفنان طلعت زكريا، الذى غادر عالمنا اليوم، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 58 عامًا.

رحلة طويلة من المرض أنفق خلالها كل أمواله، وباع ما يملك من عقارات ومبان، حيث قال فى لقاء مع الإعلامي مفيد فوزى: "منذ 10 سنوات دعوت الله ساجدا أن يجازيني وحدي "دون أبنائي" على ذنوبي وتقصيري تجاهه، في مقابل كرمه معي ونعمه الكثيرة التي من علي بها، وفي اليوم التالي أصابني فيرس عجيب يدمر قوى الجسم تماما، ويصيب واحد فى المليون من البشر يدعى "متلازمة جوليان برى" يُصيب كل عضلات الجسم، ولا يوجد أى عضلة تعمل، حتى عضلة القفص الصدرى".

وعن رد فعله بعد المرض قال "جاء لى ففرحت لأننى كنت متميزا، إلا أننى دخلت فى غيبوبة وسافرت إلى باريس، ولكننى تعلمت أن أقول "يارب" لأننى لم أكن أقولها إطلاقًا".

وقد صرح فى تصريحات صحفية سابقة "أنفقت كل أموالى وبعت كل ما أملك، وقف بجانبى عمرو دياب ودفع مبلغا كبيرا، كما وقفت يسرا وبذل الدكتور أشرف زكى مجهودا كبيرا معى، وكعادته لم يتركنى طوال محنة مرضى، كما يجب الاعتراف بالشكر والامتنان للرئيس الأسبق حسنى مبارك الذى تحمل التكلفة الأكبر فى علاجى، حيث دفع لى من جيبه الشخصى 800 ألف يورو أى ما يعادل 8 ملايين جنيه".