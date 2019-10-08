زارت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، جامعة حورس لحضور فعاليات اليوم الياباني، حيث كان في استقبالها الدكتور حسن الشناوي، نائب رئيس مجلس الأمناء، والدكتور أكرم العوضي، رئيس الجامعة، ولفيف من أساتذة وأعضاء مجلس أمناء الجامعة.

وعقدت المحافظ اجتماعا بحضور وفود من المكتب الثقافي بالسفارة اليابانية، وهيئة التبادل وتطوير العلوم اليابانية "JICA"، والجمعية اليابانية لتعزيز العلوم "JSPS" المعنيين بمجالات التعليم والصحة والدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة، والدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير مستشفى دمياط العام.

ودعت "عوض" ممثلي هيئة "JICA" لمد جسور التعاون مع محافظة دمياط مشيدة بكل الملفات التي تتبناها الهيئة بمصر، مؤكدة أنه في ضوء تلك المبادرات سيتم العمل على تطوير مستشفى دمياط العام وتحويلها لمستشفى تعليمي ما سيحقق طفرة كبيرة في قطاع الصحة.

وتوجهت عوض بالشكر إلى الوفود اليابانية المشاركة بالفعاليات اليوم وحرصهم على خلق فرص جديدة للتعاون مع المحافظة، كما اختصت بالشكر مجلس أمناء ورئيس جامعة حورس على تبنيهم مثل تلك المبادرات الهادفة إلى تحقيق التنمية على أرض دمياط معربة عن فخرها بهذا الصرح التعليمي الذي يضم كوكبة من أساتذة الجامعات.