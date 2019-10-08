توفي ولي أمر داخل مدرسة بالإسكندرية بعد مشادة مع أحد المعلمين، وهي الظاهرة التي تكررت خلال الأسبوع الماضي في عدد من المدارس، منها اقتحام مدرسة في المحلة والاعتداء على معلم بمطواة على يد ولي أمر، واعتداء ولي أمر طالب على مدير مدرسة بمطواة في الإسكندرية.

وقال يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، اليوم، إنه تلقى إشارة من إيمان شرف مدير عام إدارة وسط، ومن إدارة الأمن بالمديرية بوفاة ولي أمر داخل حرم مدرسة محرم بك الإعدادية للبنين بإدارة وسط، بعد مشادة مع أحد المعلمين بالمدرسة بعد استدعاء والدة الطالب للمتوفى.

وانتقلت المباحث الجنائية للمدرسة، وتم التحفظ على المعلم طرف الواقعة وإحالة جثة المتوفى للطب الشرعي وتولت النيابة العامة التحقيقات.