افتتح يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، اليوم، المبنى الجديد بمدرسة السيدة خديجة بنت خويلد.

وعلى هامش الافتتاح، تفقد الديب مدارس إدارة العجمي التعليمية، بحضور نادية فتحي، مدير عام إدارة العجمي التعليمية، حيث زار مدرسة وادي القمر الابتدائية ومدرسة السيدة خديجة بنت خويلد الرسمية لغات.

واطمأن على سير العملية التعليمية بمدارس إدارة العجمي مع بدء العام الدراسى الجديد، مشيرا إلى أن الجولات تهدف إلى التأكد من انتظام الدراسة والتعرف على أي مشكلات قد تواجه الطلاب أو أولياء الأمور، ووضع أنسب وأسرع الحلول لها لضمان جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.

وأكد أن مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اتخذت حزمة من الأجراءات قبل بدء العام الدراسي الجديد، والتي تمثلت في فتح قاعات جديدة بعدد من المدارس لاستيعاب الكثافة الطلابية والتأكد من جودة الخدمات التعليمية التي يتلقاها الطلاب.