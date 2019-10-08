نجحت مديرية أمن القليوبية في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي "أبو سبيع" و"الصوافين" بمدينة قليوب، إثر مشاجرة أسفرت عن حالة وفاة من عائلة "أبوسبيع" حيث عقدت جلسة الصلح بحضور مساعد مدير أمن القليوبية لقطاع الجنوب، ورئيس المباحث، ومأمور قسم قليوب، والعقيد أحمد الخولي، رئيس فرع البحث الجنائي بشبرا، والمقدم محمود عقل، رئيس مباحث قسم قليوب، وطرفي الخصومة وكبار العائلات بالمدينة، والقرى المجاورة وعدد من العائلتين وأهالي المدينة.

وانتهت الخصومة بالشروط المتفق عليها، وقدم أحد أفراد عائلة "الصوافين" الكفن لوالد المتوفية من عائلة "أبوسبيع"، وتقبله منه، وتصافح الطرفان إعلانا بالتصالح فيما بينهما، وعقب ذلك انتهت الجلسة وتقبلت عائلة "أبو سبيع" العزاء، وانصرف الحاضرون في هدوء تام دون حدوث ثمة تداعيات أمنية.

ترجع أحداث الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا بمقتل أحد أفراد عائلة "أبوسبيع" بمدينة قليوب، إثر إصابة بالرأس وإصابة آخرين على إثر حدوث مشاجرة بين عائلة المجني عليه "أبوسبيع" وعائلة "الصوافين"

وتحولت المشاجرة عقب ذلك إلى ثأر بين الطرفين، إلا أن كبار العائلات والقيادات الأمنية تدخلوا، وتم إنهاء الخصومة بينهما.