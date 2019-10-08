أحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، النائب عصام الصافي إلى هيئة مكتب المجلس للتحقيق معه فيما بدر منه من تجاوزات خلال الجلسة العامة في حقه، على خلفية قيام النائب باتهام "عبد العال" بمجاملة بعض النواب وإعطائهم الكلمة على حساب نواب آخرين.

وقال "عبد العال" خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم: "النائب عصام الصافي محال للتحقيق في السادسة من مساء الغد أمام مكتب المجلس".

وكان "الصافي" قد توجه إلى منصة رئيس مجلس النواب، وقام بالتلويح بيده وتحدث بصوت مرتفع، وهو ما استفز "عبد العال" ليقول له: "أنا سايبك من مدة وهحاسبك على الكلام ده".