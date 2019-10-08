قالت رشا عمر وكيل وزارة قطاع الأعمال العام ورئيس الإدارة المركزية لإدارة الأصول، إنه كان يجب مراجعة هيكلة المرتبات مع العمال لضمان عدالة توزيع الأجور.

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم على شاشة "dmc"، أن الموظفين العاملين بشركات تابعة لوزارة قطاع الأعمال يبلغ عددهم نحو 209 آلاف عامل، أجورهم تتراوح بين 16 إلى 17 مليار جنيه.

وتابعت: "كان يجب مراجعة موقف العمال وهيكل الأجور، ونشوف فيه عدالة في توزيع الحوافز ولا لأ، وحاليا بيتم المراجعة".

واستطردت: "حاليا بنحاول نحقق الحافز اللي يخلي العامل يتشجع إنه يبقى شريك في العمل والإنتاج، كل العامل ميحقق مزيد من المبيعات والإيرادات يزداد دخله ويحس إنه شريك في العمل والشركة، وكذلك ياخد التدريب اللازم عشان يواكب المنظومة العالمية ويطور من نفسه".