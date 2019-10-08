رفع الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، الجلسة البرلمانية التي خُصصت لعرض بيان الحكومة، وتعقيبات النواب عليه.

وشهدت الجلسة التي استمرت لمدة 9 ساعات متواصلة، مناشدة الدكتور علي عبدالعال للنواب بضرورة إعطاء الأمل للأجيال القادمة، وقال في ختام الجلسة البرلمانية اليوم: "عندنا مشكلات لا نتجاهلها، لكن الصورة غير قاتمة بهذه الصورة ويجب أن تعلموا أننا انتقلنا من اللادولة إلى دولة شيدنا بنية أساسية، وأنا شاهد على 3 عصور لم يشهدها التاريخ".

وأوضح قائلا: "هناك فائض في الكهرباء، لم تشهده مصر على مر العصور، فلم تكن الكهرباء موجودة على مدار اليوم في العهود السابقة، واليوم لدينا شبكة طرق"، لافتا إلى أن هناك بعض النواقص في مرفق الصحة ولكن هناك محاولات لإصلاح هذا المرفق المهم.

وأشاد عدد من النواب بوزير التموين وتعاونه المستمر مع مشكلات المواطنين، وحرصه على مقابلة النواب لتذليل كل الصعاب التي تواجههم.

وقال النائب عيد هيكل، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة مساء اليوم، إن هناك بعض الوزراء غير متعاونين مع اعضاء مجلس النواب، ولكن في الوقت ذاته يوجد عدد آخر، حريص على التواصل مع النواب، ويفتح أبواب مكتبه أمامهم بشكل دائم لمساعدتهم في مشكلات المواطنين، لافتا إلى أن وزير التموين واحد من أفضل الوزراء المهتمين بمقابلة النواب، قائلا: "وزير التموين يخرج لاستقبال النواب على باب مكتبه، وهذا دليل على حرصه على حل مشكلات المواطنين".

وأكدت النائبة منى شاكر، خلال كلمتها، أن وزير التموين أكثر وزراء الحكومة تعاونا مع النواب، موجهة التحية له على جهوده في التفاعل مع مطالب النواب.