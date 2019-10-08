قال السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، لها عدد كبير من الآليات التي من شأنها تحقيق الأمن والسلام والازدهار في المنطقة كافة؛ لكونها واحدة من أهم التجمعات الإقليمية التي تخدم مصالح دول وشعوب المنطقة.

وأضاف "حجازي" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مانشيت" والمذاع على فضائية "ON E"، أن هناك عددا من المشروعات جرى الاتفاق عليها خلال القمم المتعاقبة، وأكد خلالها القادة أهمية تفعيل دور "السكرتارية" والتي اتفق على إنشائها في قمة "كريت 6" والذي يعتبر دليلا على عزم القيادات السياسية بالبلدان الثلاث على الالتزام بما تم تحقيقه والإسراع في تنفيذ ما تبقى، موضحا أن القمة الحالية قد تناولت تحدي الإرهاب كونه الخطر العابر للحدود وغير مرتبط بدين معين.

وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق أن الاجتماعات أثبتت قدرتها على توجيه رسالة واضحة للمجتمع الدولي بشأن القضايا والنزاعات مثل أزمة سوريا؛ مع التأكيد على الحل السياسي والأممي ورفض أي محاولات للمساس بوحده وسلامة الأراضي السورية؛ وهي إشارة واضحة للأطماع التركية في الاستيلاء على الأراضي السورية، مشيرا إلى أن القادة الثلاثة قد رفضوا دعم ومساندة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وتابع: "تنقيب تركيا عن الغاز في المياه الإقليمية القبرصية هي ممارسات تزيد من الاحتقان في المنطقة وتهدد أمن واستقرار هذا الجزء المهم من البحر المتوسط، وتسعى مصر لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في إطار مهم للتعاون الاستراتيجي والإسناد السياسي مع قبرص واليونان".