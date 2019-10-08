أهدى الفنان محمود قابيل تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائي إلى رفقاء دفعته "49 حربية".

وبدأ قابيل كلمته قائلا: "يا إسكندرية أنا بحبك أوي"، موجها الشكر للأمير أباظة، رئيس المهرجان، على اختياره للتكريم، ولم ينس قابيل توجيه الشكر لأصحاب الفضل عليه من مخرجين وكتاب وممثلين.

كما تشهد فعاليات المهرجان الاحتفال بمئويات عدد كبير من المبدعين في مقدمتهم مئوية الكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، حيث من المقرر تكريم اسمه، ويتسلمه نجله المهندس محمد عبدالقدوس، إلى جانب إصدار كتاب عنه تأليف الكاتبة آمال عثمان، وندوة مع عرض فيلم "أبي فوق الشجرة"، كما سيتم الاحتفال بمئوية المخرج حسن الإمام، ومن خلال تكريم اسمه، ويتسلم التكريم ابنته الكاتبة زينب الإمام.