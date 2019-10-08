شهدت وزيرة الثقافة احتفالية يوم النصر على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية بحضور الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، والدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون ونقيب الممثلين، والفنان سامح بسيوني مدير فرقة مسرح الإسكندرية، ووفد من جيل أكتوبر من أبناء مدينة الثغر بدأت بالوقوف دقيقة حدادا، حزنا على رحيل الفنان طلعت زكريا.

وقالت الوزيرة إن روح أكتوبر حاضرة في الوجدان باعتبارها نموذجا للصمود والإصرار على تجاوز التحديات، مضيفا أن الإقبال الجماهيري على احتفالات الثقافة بذكرى الانتصارات يعكس الوعي الوطني لشعب مصر بمختلف شرائحه العمرية والاجتماعية ويؤكد إيمانه بفكرة الانتماء ورغبته في مواصلة بناء الوطن، وأشادت بالاحتفالية التي تصور جانبا من بطولات جيش مصر الباسل.

من جانبه، قال الفنان إسماعيل مختار إن الاحتفالية تستعرض حرب أكتوبر ونضال الجيش العظيم حتى تحقيق الانتصار، كما تجمع الكثير من القيم السامية التي تحث على العمل لتحقيق ازدهار البلاد.

يشار إلى أن احتفالية يوم النصر من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية وأداء هيثم محمد، وفاء قمر، فيولا فايز، وشباب ورشة نجوم المستقبل، ديكور وليد جابر، إضاءة إبراهيم الفرن، موسيقى وألحان وتأليف محمد مصطفى، ومن إخراج ومشاركة في الأداء إسلام عبدالشفيع، وتشمل مشاهد غنائية جماعية وفردية وفقرات شعرية يصاحبها لقطات وثائقية عن الانتصار الخالد.