قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن أغبى اجتماع عُقد في التاريخ الحديث أو قبل التاريخ هو الاجتماع الشهير الذي عقده محمد مرسي مع مجموعة من السياسيين المقربين منه من أجل تناول قضية سد النهضة الإثيوبي، واصفًا الاجتماع بأنه كان كوميديًا وأثر بالسلب على علاقة مصر بإثيوبيا وباقي الدول الأفريقية.

وأضاف الإبراشي، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، الذي يُعرض على قناة "ON E"، أن جماعة الإخوان الإرهابية تحاول الاصطياد في الماء العكر رغم أنهم أغبياء وحمقي وأصحاب أغبى اجتماع في التاريخ، موضحًا أنهم يروجون شائعات من شأنها أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو من تنازل عن حقوق مصر من مياه نهر النيل مقابل عودة مصر لعضوية الاتحاد الأفريقي.

ووجه الإعلامي رسالته للإخوان: "يا حمقى يا أغبياء، علقت عضوية مصر في الاتحاد الأفريقي سنة 2013، وعادت مصر للاتحاد الأفريقي في 2014، ومصر قامت بتوقيع اتفاق المبادئ مع إثيوبيا في عام 2015 أي بعد عودة مصر للاتحاد الأفريقي بمدة عام"، موضحًا في الوقت ذاته أن مصر تعلم جيدا كيف ستحمي حقوقها المائية بكل الوسائل والسبل الممكنة.