أمير صلاح الدين عن حبه للغناء: النوبيين كلهم كده..وأمي كانت بتعاني مني

قال الفنان أمير صلاح الدين، أحد أبطال فيلم الممر، إنه كان مصمما على خوض تجربة التمثيل منذ الصغر.

وأضاف صلاح الدين، خلال استضافته ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس على شاشة "dmc": "أنا نوبي والنوبيين كلهم بيغنوا، وده شيء طبيعي بالنسبة لنا إنك تغني، حتى لو صوتك مش عذب".

وتابع: "الإيقاع الخماسي اللي النوبيين بيعتمدوا عليه في غناهم أشبه للجاز، وهو غناء ملوش قاعدة، واللي أنت حاسه هتلعبه على الدف وخلاص، وكنت دايما بغني في أي مكان حتى في الحمام وقبل ما أنام وكانت دايما أمي بتعاني مني".