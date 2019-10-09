كشف ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، غموض واقعة العثور على جثة شاب، داخل حديقة زهور أمام أحد العقارات السكنية، بمنطقة سموحة، حيث أكدوا أنه توفي نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من مخدر الهيروين.

وتعود بداية الواقعة، عندما تلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، يفيد ببلاغ مقدم من الأهالي بوجود جثة شاب داخل إحدى حدائق الزهور المخصصة لأحد العقارات السكنية، بدائرة القسم.

انتقل مأمور وضباط قسم شرطة سيدي جابر، وبرفقتهم سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين بالفحص العثور على جثة شاب يدعى "ن. ع. ح"، 37 عامًا، حاصل على ليسانس آداب، من محافظة البحيرة، ملقى على وجهه داخل الحديقة المشار إليها، يرتدي كامل ملابسه، وبجواره "سرنجة" وآثار دماء، وذلك نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من مخدر الهيروين.

أخطرت النيابة العامة، وحُرر محضر بقسم شرطة سيدي جابر، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وأمرت بنقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة، تم النقل والعرض على الطب الشرعي لإعداد التقرير اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.