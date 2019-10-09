تفاصيل وفاة ولي أمر في مدرسة بعد مشاجرة مع مدرس

حكت صباح مكاوي نقيب معلمي وسط الإسكندرية، تفاصيل وفاة ولي أمر داخل أحد المدارس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وقالت مكاوي إن أحد أولياء الأمور دخل إلى المدرسة أثناء الطابور وتشاجر مع مدرس وتعدى عليه أمام المدرسة "قطع له هدومه وضربه" مشيرة إلى أن المدرسين عملوا على الفض بينهم ونقلوا ولي الأمر لحجرة الأخصائية ونقلوا المدرس لغرفة المديرة، لافتة إلى أن ولي الأمر أصيب بالإعياء واتصلوا بالإسعاف ووصلت الإسعاف بعد 15 دقيقة ووجدوه توفي.

وأوضحت نقيب معلمي وسط الإسكندرية أن ولي الأمر ادعى أن المدرس ضرب نجله، وأنه تجاوز الـ60 عاما، بينما يبلغ المدرس 59 عاما، لافتة إلى أن النيابة العامة حققت مع ابن المتوفى ومع مديرة المدرسة و3 مدرسين آخرين، وسيتم عرض المدرس المتحفظ عليه غدًا على النيابة، مؤكدة أن المدرسين أقروا في التحقيقات بأن المدرس لم يخطئ مشيرة إلى أن زوجة المتوفى تتهم المدرس بالتسبب في وفاته.