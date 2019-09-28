قالت الدكتورة رشا أبو شقرة، المدرس بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الاجتماع الذي عقد في عهد حكم جماعة الإخوان الإرهابية لمصر والذي بث على الهواء مباشرة لمناقشة أزمة سد النهضة، أثر بشكل عكسي على الموضوع بشكل عام.

جاء ذلك خلال المحاضرة الأولى في ثالث أيام معسكر شباب الوفد، المقام في مدينة العين السخنة بحضور ما يقرب من 200 شاب وفدي وعدد من قيادات الحزب.

وأضافت أبو شقرة أن سد النهضة بني من أجل عمل "شو سياسي" في أثيوبيا من قبل أحد الروساء في ذلك الوقت، وأن السد لم يقم بتوليد كهرباء ولا يقدم تنمية حقيقية لإثيوبيا، قائلة: "إن السد لن يُحقق النتائج المرجوة للشعب الإثيوبي نفسه كما يُشاع في الخطاب السياسي الإثيوبي، ولكن كان الغرض من بنائه هدفًا سياسيًا".