تستعرض "الوطن"، في السطور التالية، أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها الإلكتروني، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية.

مدبولي: نسعى لتحسين الأجور والمعاشات.. والشعب لن يسمح بالفوضى

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنّ الحكومة تحمل على عاتقها مسؤولية استمرار تحسن ملفي الأجور والمعاشات، وأنّ أهم شيء لمصر الآن هو استمرار معدلات نمو الاقتصاد المصري، وخلق فرص عمل للشباب، لمواصلة النهضة في التعليم والصحة، وأضاف مدبولي خلال إلقاء بيان الحكومة السنوي أمام مجلس النواب، في الجلسة العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال، أنّ مصر تواجه حربا من أشرس أنواع الحروب، وهي حرب غير تقليدية تعتمد في الأساس على خلق حالة من البلبلة وإحداث الفوضى والتشكيك، لزعزعة الثقة بين الدولة والشعب المصري.

هذا ما تحقق في 15 شهرا.. نص بيان الحكومة أمام "النواب"

وألقى مدبولي، بياناً استهله بتقديم التهنئة لأبناء الشعب المصري العظيم، والرئيس عبد الفتاح السيسي، ومجلس النواب الموقر، والقوات المسلحة الباسلة والشرطة، وذلك بمناسبة الذكرى الـ 46 لنصر أكتوبر المجيد، وأشار إلى أن تلك الحرب العظيمة، أكدت أن القوات المسلحة المصرية كانت وستظل على الدوام الدرع الواقية لشعب مصر، والركيزة الأساسية في استقرار هذا الوطن ضد كل المحاولات التي تستهدف النيْل من ثباته وأمنه، مشيداً بالجهود والتضحيات التي ما يزال يقدمها رجال القوات المسلحة جنباً إلى جنب مع رجال الشرطة الباسلة في حربهم الضروس ضد الإرهاب الغاشم، وما يبذلونه من غالٍ ونفيس فداء لهذا الوطن العزيز.

سكاي نيوز: تركيا تغزو الأراضي السورية بعد قليل

ذكر أحد مساعدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن القوات التركية ستعبر مع قوات الجيش السوري الحر "المعادي للجيش الوطني السوري" الحدود التركية نحو الشمال السوري بعد قليل، وفقا لما أوردته سكاي نيوز في نبأ عاجل، وقال مدير الاتصالات بالرئاسة التركية فخر الدين ألتون، إن الجيش التركي سيعبر مع الجيش السوري الحر الحدود مع سوريا "بعد قليل"، وذلك مع بدء تركيا عملية عسكرية بالمنطقة لاستهداف قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

قبل الغزو التركي لسوريا.. أمريكا تبعد قواتها عن مسار العمليات

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، جوناثان هوفمان، الثلاثاء "بالتوقيت المحلي"، إن بلاده نقلت قواتها بعيداً عن مسار غزو تركيا المحتمل لشمال سوريا، وذكر جوناثان هوفمان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تشاور مع وزير الدفاع مارك إسبر، ورئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي، على مدى الأيام الماضية بشأن الهجوم التركي المحتمل في سوريا، وقال هوفمان في بيان "للأسف، اختارت تركيا أن تتحرك من جانب واحد ونتيجة لذلك نقلنا القوات الأمريكية في شمال سوريا بعيداً عن مسار التوغل التركي المحتمل لضمان سلامتها، لم نقم بتغييرات في وجود قواتنا في سوريا في ذلك الوقت"، بحسب "العربية".

"التموين": ميزانية الدعم وصلت لـ89 مليار جنيه.. "قد موازنة دولة صغيرة"

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قال إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصر تنتج 4 ملايين طن قمح سنويًا، وهناك فجوة تصل إلى 7 ملايين طن يتم استيرادها من الخارج، موضحًا أن الدولة تعمل على تحسين منظومة التموين بشكل كبير، حيث وصلت ميزانية الدعم إلى 89 مليار جنيه، "قد موازنة دولة صغيرة"، وذلك خلال حواره في برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي خالد أبو بكر، على شاشة "الحياة"، وأضاف "عشماوي"، أنه يوجد 22 سلعة في منظومة الدعم لإرضاء أكبر قدر ممكن من الثقافات المتنوعة على مستوى الجمهورية، كون أن الأمن الغذائي جزءا من الأمن القومي المصري، موضحًا أن الوزارة تتابع مشتريات المواطنين من السلع من خضراوات وفاكهة ولحوم ودواجن، وتحصل على بيانات من منافذ وزارة التموين ومنافذ القطاع الخاص لتحديد حجم الاستهلاك، موضحًا أن 10% من حجم التجارة الداخلية في مصر منظمة، و90% من حجم التجارة غير منظم.

متعافٍ من فيروس سي: حملة "100 مليون صحة" مهمة.. وظننت أنني سأموت

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرا حول "رحلة متعافٍ من فيروس سي"، قال فيه كريم سيد محمد، كهربائي سيارات، إنه قد استفاد من حملة "100 مليون صحة" وذلك بعدما قرر التحليل من خلال الحملة واكتشف مرضه بفيروس سي، وأضاف "محمد" خلال التقرير، أنه كثيرا ما شعر بالتعب والإرهاق دون معرفه السبب: "تحت عنيا كان أسود باستمرار، وأول ما عرفت أن عندي فيروس سي مكنتش مظبوط وعلى طول تعبان"، موضحا أن مرضه لم يساعده على الاستمرار في عمله بالشكل الأمثل وهو ما كان يهدد حياته العائلية: "قلت هموت واتوهمت، وقالولي إنه زيه زي الإنفلونزا".

"جرعة هيروين زائدة".. تفاصيل العثور على جثة شاب في حديقة بالإسكندرية

كشف ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، غموض واقعة العثور على جثة شاب، داخل حديقة زهور أمام أحد العقارات السكنية، بمنطقة سموحة، حيث أكدوا أنه توفي نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من مخدر الهيروين، وتعود بداية الواقعة، عندما تلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، يفيد ببلاغ مقدم من الأهالي بوجود جثة شاب داخل إحدى حدائق الزهور المخصصة لأحد العقارات السكنية، بدائرة القسم.

اليوم أمطار ودرجة حرارة تصل لـ42.. طقس 72 ساعة مقبلة

تستعرض "الوطن" توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة وفقًا لما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية عبر موقعها الرسمي، إذ يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبًا نهارًا، لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، وأضافت الهيئة أنّ السحب المنخفضة والمتوسطة تظهر وتكون الفرصة مُهيأة لسقوط الأمطار على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر اليوم الأربعاء.

وفاة الفنان طلعت زكريا بعد تعرضه لوعكة صحية

توفي، بالأمس، الفنان طلعت زكريا في أحد المستشفيات إثر تعرضه لوعكة صحية، بحسب ما أعلنه الفنان عزوز عادل عضو نقابة المهن التمثيلية، وقال عادل، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك"، "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية الفنان الكبير طلعت زكريا.. كان رمزًا من رموز الفن المصري وسيظل.. رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان".

رسميًا.. كاف يصدر 4 قرارات بشأن إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون

أصدر الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي"كاف"، بيانا رسميا كشف فيه عن القرار النهائي بشأن إعادة مباراة الزمالك وجينراسيون بإياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، وقال الكاف عبر موقعه الرسمي: "عقب اجتماع لجنة كاف المنظمة لمسابقات الأندية ونظام تراخيص الأندية بمقر الاتحاد الأفريقي بالقاهرة، وتقرر إقامة مباراة دوري الأبطال 2019/20 بين الزمالك (مصر) وجينيراسيون فوت (السنغال) يوم الخميس 24 أكتوبر 2019 بالقاهرة، الساعة الثامنة مساء.