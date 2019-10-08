نبه الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، على وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، عدم الخروج من القاعة خلف رئيس الوزراء، والذي اضطر للمغادرة لارتباطه بموعد مهم، بعد إبلاغ رئيس المجلس.

وقال عبدالعال: "الوزراء عليهم العودة إلى القاعة لاستكمال انعقاد الجلسة البرلمانية، والتي تم تخصيصها لإلقاء بيان الحكومة"، فيما رفض أعضاء البرلمان مغادرة رئيس الوزراء لهذه الجلسة المهمة دون الاستماع إلى النواب، وطالبوا برفع الجلسة، وهو ما رفضه الدكتور علي عبدالعال قائلا "محدش يقولي ارفع الجلسة، اللي عايز يقعد معانا يكمل".

وطالب عبدالعال، نوابه بالعودة إلى مقاعدهم وعدم الالتفاف حول بعض الوزراء لإنهاء مصالح المواطنين.

وشهدت القاعة لمدة 10 دقائق حالة من الهرج والمرج عقب خروج رئيس الوزراء، وسأل عبدالعال عن المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، واضطر رئيس مجلس النواب إلى إيقاف الجلسة لحين عودة الهدوء داخل القاعة.

وقال عبدالعال لنوابه: "لديكم أربع دورات داخل البرلمان، وتعلمون أن الحكومة متضامنة في المسؤولية، مش معنى إن رئيس الحكومة مش موجود يبقى مطلوب مني إني أرفع الجلسة، فالبيان ستتم إحالته للجنة خاصة للمناقشة، وسيتم عرض تقرير شامل على المجلس في جلساته المقبلة بدور الانعقاد الحالي".

واستطرد عبدالعال: "نحن لا نكلم بعضنا، وإنما نكلم الحكومة، وكله بيتم مناقشته، وغدا ستنعقد جلسة مهمة بحضور رئيس مجلس الوزراء لعرض بيان هام".

وواصل عبدالعال: "أما أن يكون عند رئيس مجلس الوزراء موعد رئاسي ونمنعه، يبقى إحنا بننتقل من الدولة لحاجة تانية، ويجب أن نحافظ على مؤسسات الدولة".

وأضاف رئيس البرلمان: "ما يحدث أمر غير مقبول ومرفوض تماما، ومن يحاول إثناء رئيس الوزراء عن موعد رئاسي أطالبه بمراجعة الدستور واللائحة الداخلية، وإلا مش هنكون في دولة، مفيش كلمة على الإطلاق مش هتلتزم بيها الحكومة، والدنيا متهدتش عشان رئيس الوزراء مشي، لأن غالبية وزراء الحكومة موجودين داخل القاعة".