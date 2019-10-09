أعلنت إدارة مهرجان الصعيد المسرحي للفرق الحرة، عن أسماء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للدورة الرابعة من المهرجان، التي ستقام في الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر 2019 بقصر ثقافة أسيوط، حيث يرأس اللجنة الشاعر والناقد والمؤلف المسرحي دكتور محمود نسيم، ويشارك في عضوية اللجنة المخرج أحمد السيد والمؤلف المسرحي أحمد أبوخنيجر.

أوضح المخرج المسرحي شعبان المنفلوطي، مدير المهرجان، أن دورة هذا العام تتنافس خلالها 8 فرق مسرحية مستقلة من محافظات الصعيد، موضحا أن جوائز المهرجان تتضمن جوائز المركز الأول والثاني والثالث للعروض المشاركة، وجوائز أفضل مخرج وأفضل ممثل وممثلة وأفضل ديكور.

يذكر أن مهرجان الصعيد المسرحي للفرق الحرة تنظمه جمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين، بالتعاون مع وزاة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة، وتحت رعاية محافظة أسيوط، ويرأس الدورة الرابعة من المهرجان الكاتب الكبير الأستاذ محمد سلماوي، وتحمل اسم الكاتب المسرحي الراحل ألفريد فرج، تكريما لجهوده في إثراء الحركة المسرحية في مصر والوطن العربي.