قال حسان أبوعلي المستشار بأكاديمية ناصر للعلوم العسكرية، إننا عشنا في ملحمة وطنية كاملة بين القوات المسلحة والشعب بعد هزيمة 67، وأن الشعب المصري تحمل كل تداعيات هذه النكسة بكل قوة، خاصة بعد بدء الغارات الإسرائيلية في العمق المصري وعلي أبوزعبل وتهجير مدن القناة، وكل هذه الأحداث أظهرت بطولات الشعب المصري بأكمله.

وأضاف "أبوعلي" في مدخلة مع برنامج"وثائقيات" المذاع على إذاعة "صوت العرب"، أنه بعد حرب 67 بأيام قليلة، قام مدكور أبو العزم قائد القوات الجوية، في ذلك الوقت، بجمع شتات الطائرات، وأغارعلى القوات الإسرائيلية في سيناء، ثم جاءت معركة رأس العش ومعركة إيلات، فكان هناك تعاون وثيق بين عرب سيناء والقوات المسلحة المصرية، حتى فوجئ العالم باقتحام خط بارليف والقضاء على الأسطورة الإسرائيلية والجيش الذى لا يقهر.

وتابع أبو علي، أننا لن ننسى موقف أشقائنا في دول الخليج، واستخدامهم سلاح البترول الذي أجبر الدول الأوروبية على عدم مساعدة إسرائيل، وأوضح أن حرب أكتوبر كانت السبب في وجود موقف عربي يعبر عن الوحدة، كما أن الدول الأفريقية أيضا قطعت علاقاتها مع إسرائيل خلال 48 ساعة من بداية الحرب تضامنا مع مصر والدول العربية.