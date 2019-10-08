عرضت فضائية "dmc"، فيلما وثائقيا بعنوان "أيام النصر"، يكشف مجموعة من الأسرار حول شن حرب أكتوبر المجيدة.

وقال الدكتور إبراهيم البحراوي، أستاذ الدراسات العبرية بجامعة عين شمس، خلال الفيلم، إن الرئيس السادات قدم نموذجا بطوليا غير عادي عندما وضع نفسه موضع السخرية عمدًا، على أنه رجل يخشى من الحرب، وذلك لخداع عدوه الإسرائيلي.

وأكمل البحراوي: "المخابرات المصرية عرفت إننا مسموعين وبيُتجسس علينا، فقرروا يوزعوا على جميع القيادات تعليمات إنك في المكاتب وفي التليفونات دايمًا نتكلم إننا مش هنعمل حرب، وإننا مش واثقين في السادات وخايفين من إسرائيل، وإن المناورات اللي بنعملها دي استهلاك محلي، وده اللي كان بيوصلهم".

فيما قالت شاهيناز راغب، مدير عام البرنامج العبري الأسبق بالإذاعة المصرية، إن البث العبري كان يُمد إلى 16 ساعة على الهواء مباشرة، قبل أيام من بدء الحرب.

وأضافت: "تم تزويدنا بأحدث الأغاني العربية والعالمية، وكل ما يجذب المستمع الإسرائيلي لسماع الإذاعة العبرية، وهما كانوا في حالة انتشاء إنهم منتصرين، واحنا كمان بنوجه رسالة متواضعة مفيهاش أي حاجة، لأن التعليمات جتلنا كده، عشان نجذب المستمع الإسرائيلي إنه يسمعنا".