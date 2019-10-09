محافظ دمياط لملاك الورش بمدينة الأثاث: تشغيل المعرض الدائم قريبا

بدء تشغيل المعرض الدائم لتسويق منتجات صناع مدينة دمياط للأثاث

التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ببعض الصناع من ملاك الورش بمدينة دمياط للأثاث، لمتابعة منظومة العمل بعد تشغيل الورش بالمدينة منذ يناير الماضي.

كما بحثت المحافظ كافة المطالب التي تقدم بها الصناع والتي جاء على رأسها بدء تشغيل المعرض الدائم لتسويق منتجاتهم، إذ أكدت أنه سيجري التواصل مع المسئولين بالمدينة، لاتمام كافة التجهيزات اللازمة للمعرض لتشغيله فعليا، أما بالنسبة للشكوى الخاصة بعدم التزام أصحاب سيارات الأجرة بموقف مدينة الأثاث بالوصول إلى النقطة المحددة، أكدت محافظ دمياط أنه سيجري حل هذه المشكلة فى أسرع وقت ممكن وذلك بالتعاون مع إدارة المرور.

وأكدت عوض أنه جرى الاعلان مسبقاً عن الاتفاق الذي تم توقيعه مع المنطقة الشمالية العسكرية وجهاز تنمية المشروعات الخاص بفرش 15200 وحدة سكنية بمشروع بشائر الخير 5 بالأثاث الدمياطي وذلك من خلال اتاحة نسبة 80% لصالح الصناع بمدينة دمياط للأثاث فضلا عن نسبة 20% للصناع من أصحاب الورش خارج المدينة.

كما تابعت المحافظ مع الصناع آليات تنفيذ تلك المبادرة والتي ستحقق مردودا اقتصاديا كبيرا، مؤكدة أنه سيجري التفاوض مع عدد من الجهات لإتاحة العديد والعديد من المبادرات، لتنشيط الحركة التجارية بالمحافظة عامة وبمدينة دمياط للأثاث خاصة، كما أضافت أنه جرى البدء في إنشاء المول التجارى بالمدينة، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد حجم تعاقدات كبير مع مستثمرين من مختلف الدول.

هذا وتعد مدينة الأثاث أحد المشاريع القومية الضخمة التي تهدف إلى إعادة دمياط كأحد المدن الرائدة فى تلك الصناعة، ووضعها على خريطة التصدير العالمية وعملها الدائم على إتاحة فرص تسويقية لمنتجات الصناع والتيسير عليهم.