أعلنت شركة آكر إنرجي Aker Energy A.S، ومؤسسة التمويل الإفريقية AFC اليوم، عن تعيين سمايالا زوبيرو نائباً لرئيس مجلس إدارة آكر إنرجي.

وسمايالا زوبيرو هو الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الإفريقية AFC، المتخصصة في توفير حلول البنية التحتية في إفريقيا. تضم المؤسسة 25 دولة إفريقية، واستثمرت 6 مليارات دولار أمريكي في 29 دولة إفريقية، من بينهم جمهورية غانا، حيث يقع حقل آكر إنرجي في حقل بيكان. فإضافةً إلى أن غانا دولة عضو هي مساهم رئيسي في مؤسسة التمويل الإفريقية AFC.

وفي هذا الإطار، علق سڤيري سكوجين رئيس مجلس إدارة آكر إنرجي: "إن مؤسسة التمويل الإفريقية AFC هي شريك مهم للشركة، ويشرفنا أن نرحب بالسيد سمايالا زوبيرو في مجلس الإدارة، حيث إنه شخص يتمتع بخبرة واسعة في تطوير البنية التحتية والتمويل، بالإضافة إلى رؤيته الجيوسياسية والصناعية في جميع أنحاء القارة الإفريقية".

وشركة آكر إنريجي، إحدى شركات مجموعة آكر النرويجية، هي المشغل لمجمع Deewater Tano Cape three points (DWTCTP) وهو مجمع قبالة سواحل غانا يحتوي على حقول نفطية متعددة. وآكر إنرجي تركز في الاساس على غانا وقدمت خطة تطوير وتشغيل هذا المجمع.

ومن جانبه، صرح سمايالا زوبيرو: "يعد استثمار مؤسسة التمويل الإفريقية في شركة آكر إنرجي إنجازا هاما؛ حيث قمنا بعقد شراكة مع شركة تابعة لإحدى شركات النفط والغاز والصناعة العالمية الأكثر احتراماً لدعم مشروعها الأول في السوق الإفريقية كشركة تشغيل. وهذه فرصة كبيرة لمؤسسة التمويل الإفريقية AFC بالإضافة إلى الرعاية التقنية والمالية التي تتطلب خبرة كبيرة في مجال تطوير المشاريع وتقديم الاستشارات للقطاع العام في إفريقيا، وهو ما تم إنشاء مؤسسة التمويل الإفريقية من أجله. لذلك يشرفني أن أنضم الآن إلى مجلس إدارة شركة آكر إنرجي نائباً لرئيس مجلس الإدارة".