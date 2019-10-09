أكدت الدكتورة حنان رمسيس تادرس، خبيرة أسواق المال، أن الأسواق الناشئة تتطور مع الوقت ومع التطور التكنولوجي، ودخول الأسواق الخاصة مع الأسواق الحكومية، ويساعد كل هذا على تطويرها ومشاركتها فى المؤسسات المالية، وقالت إن الأسواق الناشئة تساهم في نمو حركة الاقتصاد الداخلي، ويجب أن تتفاعل في كل عناصر الاقتصاد لزيادة الدخل القومي.

وأضافت "رمسيس" خلال لقاء مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المعروض على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن الاقتصاد المصري يعد الأفضل من حيث الأداء بين جميع الاقتصادات الناشئة، وأسفرت الموازنة العامة للدولة العام الماضي عن تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن مصر تأتي في الترتيب الثالث عالميا فى "اقتصاد الأسواق الناشئة".

وتابعت رمسيس، أن المستثمرين الأجانب أبدوا اهتماما كبيرا بالاستثمار في مصر، وذلك في ضوء النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، كما أن المستثمرين الأجانب يرون أن مصر المكان الأمن للاستثمار، مقارنة بالمنطقة وبقية الأسواق الناشئة التي تشهد بيئة غير مواتية للاستثمار، عكس الحال في مصر.

وأشارت إلى أن جميع المؤسسات الاقتصادية، قد أشادت بالاقتصاد المصري، وأنه قد أصبح واحدا من أسرع الاقتصادات نموا في المنطقة، وأن الإصلاحات الاقتصادية خلال الثلاث سنوات الماضية ساهمت في أن تكون مصر الأسرع نموا في الشرق الأوسط.