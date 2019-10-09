يطلق المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف صالونا ثقافيا أسبوعيا يقام كل أربعاء بالحديقة الثقافية للأطفال بشارع قدري بالسيدة زينب، بعنوان " في محبة الوطن" وذلك لمناقشة سبل ترسيخ قيم الانتماء وحب الوطن في نفوس الأطفال والكبار.

وتبدأ أولى فعاليات الصالون، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم، تحت عنوان "الشائعات وخطرها على المجتمع" ويتحدث في الصالون رائد أدب الطفل الكاتب يعقوب الشاروني، د.صفية إسماعيل، د.عبد الخالق صلاح، والباحث أحمد عبد العليم، ويدير الصالون الكاتب محمد ناصف. كما يقام على هامش الصالون معرض فنون تشكيلية، ويقدم الفنان ناصر عبد التواب فقرة الأراجوز للأطفال.