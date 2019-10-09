غدا.. "التضامن" تحتفل باليوم العالمي للفتاة

تشهد وزيرة التضامن الاجتماعي غدا، منتدى فتيات مصر للاحتفال باليوم العالمي للفتاة الذي تنظمه الوزارة، بالتعاون مع هيئة بلان إنترناشونال إيجيبت والسفارة الكندية بالقاهرة.

ويدور المنتدى عن الفتيات والشابات وصورتهن في الإعلام، ويشهد الاحتفال الذي يقام بمقر ديوان وزارة التضامن الاجتماعي في العجوزة بمناسبة اختتام فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للفتاة، عددا واسعا من المشاركين في مبادرة "فتيات في أدوار قيادية"، من وزراء وممثلي الجهات التنفيذية والتشريعية والسفراء والمهتمين.

ومبادرة "فتيات في أدوار قيادية" التي كانت نتيجة تعاون وزارة التضامن الاجتماعي مع هيئة بلان إنترناشونال إيجيبت والسفارة الكندية بالقاهرة بها للعام الثاني على التوالي، على دعوة الفتيات لتقلد أدوار قيادية داخل السفارات والوزارات والهيئات الدولية لمدة يوم واحد في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في رسالة من الجهات المشاركة بالتأكيد على التزامهم بدعم حق الفتيات في المساواة، وإبراز النجاحات التي يمكن للفتيات تحقيقها وتغيير الصورة النمطية داخل المجتمع.

وأُطلق اليوم العالمي الأول للفتاة في عام 2012، بعد الدعوة العالمية من قبل الفتيات أنفسهن لتأسيس هذا اليوم رسميا، من خلال قرار من الأمم المتحدة، بدعم من الوفد الكندي وبلان انترناشونال لرفع مستوى الوعي عن التحديات الخاصة التي تواجه الفتيات ولاتخاذ الإجراءات لمواجهة ذلك.

وانضمت العديد من البلدان إلى الحركة في عمل متضافر لإظهار الدعم للفتيات في 11 أكتوبر من كل عام، ويبقى الهدف الأساسي هو التركيز على جعل الحياة غير المرئية للفتيات – بكل ما تتضمنه من محن وقوة – ظاهرة وواضحة للجميع لإلهام المسؤولية والمشاركة الاجتماعية للعمل من أجل تعزيز حقوق الفتيات. اليوم العالمي للفتاة أصبح الأن أساس لكسب التأييد المجتمعي من خلال الأنشطة التي يشارك فيها الأفراد والمنظمات والحكومات.