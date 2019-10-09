حذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين اللواء قدري أبو بكر، اليوم، من تدهور الوضع الصحي للأسرى الستة المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، أقدمهم الأسير أحمد غنام المضرب منذ 3 شهور، والأسير إسماعيل علي المضرب منذ 80 يوما والأسير طارق قعدان الذي تم تجديد اعتقاله الإداري لـ6 أشهر، إضافة لـ3 أسرى مضربين منذ 10 أيام.

وقال أبو بكر، في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين"، إنَّ الأسير سامر العربيد لا يزال في غيبوبة في مستشفى هداسا، متوقعًا أنَّ ترفع إدارة السجون المسكنات القوية قريبا، معربا عن أمله في أن يطرأ تحسن على حالته الصحية.

وأضاف أبو بكر، أنَّ إدارة سجون الاحتلال تواصل اعتقال الأسير سامي أبو دياك رغم تردي وضعه الصحي.

يُشار إلى أنَّ "الاعتقال الإداري" هو الاعتقال الذي يصدر من جهة ما بحق شخص ما دون توجيه تهمة معينة أو لائحة اتهام بحيث يكون بناء على ملفات سرية استخبارية أو بسبب عدم وجود أو لنقص الأدلة ضد متهم ما، وهو ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين الذين لم يثبت ضدهم مخالفات معينة، بحيث أنه إذا وجد ضابط المخابرات أنه يشكل خطرا على أمن المنطقة فيستطيع أن يحوله للاعتقال الإداري دون إبداء الأسباب.