أعلنت هيئة "شؤون الأسرى والمحررين" الفلسطينية، مساء اليوم، وفاة الأسير الفلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بسام السايح، من محافظة نابلس في الضفة الغربية المحتلة بعد معاناة مع مرض السرطان.

وقالت في بيان: "تعلن هيئة (وزارة) شؤون الأسرى والمحررين عن استشهاد الأسير المريض بالسرطان بسام السايح"، مضيفة: "اعتقلت قوات الاحتلال السايح (47 عاما) عام 2015، وهو مصاب بسرطان العظام منذ عام 2011، وبسرطان الدم منذ عام 2013".

ارتفاع عدد شهداء الحركة الوطنية للأسرى منذ 1967 إلى 221 شهيدا

وأشارت الهيئة الفلسطيمنية، إلى "أن نحو 700 أسير يعانون أوضاعاً صحية صعبة، منهم ما يقارب 160 أسيرا بحاجة إلى متابعة طبية حثيثة، علماً بأن جزءا من الأسرى المرضى وغالبيتهم من ذوي الأحكام المشددة، قد أُغلقت ملفاتهم الطبية بذريعة عدم وجود علاج لهم"، موضحة أنه "باستشهاد الأسير السايح، يرتفع عدد شهداء الحركة الوطنية للأسرى إلى 221 شهيدا ارتقوا منذ عام 1967".