انطلقت فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الدولي الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بالمشاركة مع المنظمة العربية والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، تحت عنوان "التشريعات والآليات اللازمة لمناهضة التعذيب في الدول العربية"، المقرر أن تتضمن تنظيم جلستين عن المساءلة والمحاسبة عن جرائم التعذيب وكذلك المؤسسات والآليات المختصة بالوقاية من التعذيب".

وأدار الجلسة الأولى نبيل أديب، رئيس المرصد السودانى لحقوق الإنسان بالسودان، وتحدث فيها عصام شيحة ممثلا عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في مصر، وضياء الشمري عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالنمسا.

ومن المقرر أن يدير جلسة المؤسسات والآليات الخاصة بالوقاية من التعذيب، عبدالستار بن موسى من تونس، ويتحدث فيها السفير سيد قاسم المصري عضو اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب سابقا، وعبدالحق الدوق من المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، ومحسن عوض عن المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، والدكتور محمد الأمين ولد حلس عن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب فل موريتانيا.

وانطلقت فعاليات المؤتمر أمس الثلاثاء بأحد فنادق القاهرة، بمشاركة وفود وممثلين عن 18 دولة عربية، وبحضور السفير إيهاب جلال مساعد وزير الخارجية مندوبا عن الوزير، والمستشار هاني جورجي ممثلا عن النائب العام، ومحمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وحافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعلاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان.

وتضمنت فعاليات المؤتمر أمس 3 جلسات رئيسية عن الفجوات والتحديات التي تواجه جهود مناهضة التعذيب، وجلسة عن مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، إضافة إلى جلسة فعالية التدابير الإدارية والمؤسساتية لحماية حقوق الضحايا.