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طقس الخميس معتدل.. والعظمى بالقاهرة 32

طقس الخميس معتدل.. والعظمى بالقاهرة 32

إزالة تعديات على الأراضي الزراعية في ملوي

إزالة تعديات على الأراضي الزراعية في ملوي

النواب يناقش اتفاقيه تمويل "مشروع تعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية"

النواب يناقش اتفاقيه تمويل "مشروع تعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية"

"كُن إيجابياً تجاه وطنك" ندوة بالمنيا عن روح أكتوبر ومواصلة التقدم

"كُن إيجابياً تجاه وطنك" ندوة بالمنيا عن روح أكتوبر ومواصلة التقدم

"هات 5 مليون ونرجعه".. الأمن يحرر طالب بعد خطفه واحتجازه مقابل فدية

"هات 5 مليون ونرجعه".. الأمن يحرر طالب بعد خطفه واحتجازه مقابل فدية

"فقه بناء الدول" ندوة لـ"الأوقاف" بمسجد الكوثر السبت المقبل

"فقه بناء الدول" ندوة لـ"الأوقاف" بمسجد الكوثر السبت المقبل

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لا لتدمير أطفالنا.. 7 طلاب يقودون حملة ضد العنف في الابتدائي: الضرب مش تربية

"نعيمة" ماتت: سُنة الحياة.. فيل جديد: 4 ملايين جنيه وشحن وموافقات

"نعيمة" ماتت: سُنة الحياة.. فيل جديد: 4 ملايين جنيه وشحن وموافقات

"بعد الخميس".. حكاية فيلم شارك فيه طلعت زكريا ولن يراه

"بعد الخميس".. حكاية فيلم شارك فيه طلعت زكريا ولن يراه

هدايا وطوابع تذكارية وعطلة.. هكذا تحتفل الدول باليوم العالمي للبريد

هدايا وطوابع تذكارية وعطلة.. هكذا تحتفل الدول باليوم العالمي للبريد

من هو الدكتور منصور عبد الوهاب الذي استعان به إياد نصار في "الممر"؟

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في 12 معلومة.. أبرز تطورات بدء الأعمال الإنشائية لمترو الهرم

في 12 معلومة.. أبرز تطورات بدء الأعمال الإنشائية لمترو الهرم

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