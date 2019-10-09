استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، على جميع الأعيرة بدء من عيار 24 حتى 18، وذلك مقارنة بأسعار أمس.

حيث بلغ سعر عيار الذهب 24 نحو 788.72 جنيه للجرام، وسجل 690.15 جنيه للجرام عيار 21.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 591.55 جنيها.