قال مصدر بالطب الشرعي، إنَّ تقرير الطب الشرعي النهائي الخاص بربه منزل، 62 سنة، عثر عليها مقتولة داخل شقتها في حدائق القبة نهاية أغسطس الماضي، أوضح أنَّها توفيت بسبب إصابتها بعده طعنات بسلاح أبيض "سكين".

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أنَّ التقرير الطبي كشف أنَّ المجني عليها تعرضت للاغتصاب "بعد وفاتها"، مبينا أنَّه سيجرى إرسال التقرير النهائي للنيابة العامة.

وكانت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، قررت حبس "حلاق" 4 أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل ربه منزل داخل مسكنها بمنطقة حدائق القبة واغتصابها بعد فشله في سرقتها.

وكشفت التحقيقات، أن الحلاق جار المجني عليها بمنطقة حدائق القبة، وأنه على علم بتواجدها بمفردها داخل شقتها، فظل يفكر في حيلة للدخول إلى شقتها وسرقتها.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم تسلل إلى شقة المجني عليها، وسرق مشغولاتها الذهبية وفي أثناء ذلك تصدت له فقام بقتلها لتسقط غارقة في دمائها ، ثم قام بتجريدها من ملابسها واغتصابها

تعود الواقعة إلى 30 أغسطس الماضي، بتلقي المقدم خالد سيف رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة بلاغًا بانبعاث رائحه كريهة بالعقار، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة ربة منزل، 62 سنة مقتولة داخل شقتها وعارية الملابس كما تم وجود بعثرة في محتويات الشقة.