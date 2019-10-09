أجرت قوة الدفاع الذاتي الجوية اليابانية تدريبات عسكرية لاعتراض الصواريخ في متنزه بالعاصمة "طوكيو"، اليوم، وهي المرة الأولى منذ 6 سنوات التي تجري فيها مثل هذه التدريبات في مكان عام، وذلك عقب سلسلة من إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية في الآونة الأخيرة.

التدريبات تجرى للمرة الأولى منذ 6 سنوات في مكان عام

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن التدريب العسكري اشتمل على وحدة من نظام دفاع جوي متطور "باتريوت 3"، المصمم لإسقاط الصواريخ القريبة التي تتهرب من الصواريخ الاعتراضية المنطلقة من المدمرات البحرية المجهزة بصواريخ أيجيس.

ويتراوح مدى نظام "باتريوت 3" متطور القدرات، الذي يتميز بمنصات إطلاق محمولة على شاحنات، عشرات الكيلومترات.

ومنذ شهر مايو الماضي، أطلقت كوريا الشمالية صواريخ باليستية ومقذوفات أخرى 11 مرة، بما في ذلك ما وصفته بيونج يانج بنوع جديد من الصواريخ الباليستية التي أطلقتها من غواصة والتي يُعتقد بأنها سقطت في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان قبالة محافظة شيمان الغربية الأسبوع الماضي.

وقال قائد المناورة، تاكاسوكي مايدا: "من خلال إظهار قدرتنا على الاستجابة السريعة للصواريخ الباليستية، اعتقد أننا نستطيع أن نجعل الناس يشعرون بالأمان"، فيما أشرف وزير الدفاع الياباني تارو كونو وحاكمة طوكيو يوريكو كويكي على هذه التدريبات.

وفي أكتوبر 2013، أجرت وزارة الدفاع اليابانية مناورة ليلية لتحميل وإعداد صواريخ اعتراضية نظام باتريوت متقدم القدرات 3 في حديقة بمحافظة أوساكا.